رويترز: وكالة شحن أممية تقول إن هجمات الحوثيين يجب أن تتراجع لإنقاذ سفينتين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة تنظيم الشحن البحري التابعة للأمم المتحدة إن الجهود المبذولة للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن غرق سفينة شحن بعد هجوم صاروخي للحوثيين وأخرى مهجورة أثناء هجوم ناري، معلقة لحين تخفيف الهجمات على السفن.



وأصبحت السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة الشهر الماضي أول سفينة تفقد منذ أن بدأ الحوثيون استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر في نوفمبر. وقد غرقت سفينة النقل السائبة التي تحمل 21,000 طن متري من الأسمدة الموجودة في عنبر الشحن الخاص بها في المياه الضحلة بين اليمن وإريتريا منذ أواخر فبراير.



وتم التخلي عن السفينة True Confidence المملوكة لليونان في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اشتعلت فيها النيران في هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم بالقرب من ميناء عدن اليمني.



وتعد عمليات الإنقاذ، التي يمكن أن تشمل إعادة تعويم السفن، والقطر والإصلاحات، أمراً بالغ الأهمية لحماية الحياة البحرية والبيئات الساحلية من الأضرار الناجمة عن تسرب الوقود والبضائع الخطرة.



وقد تسببت الأضرار التي لحقت بروبيمار في بقعة نفطية بطول 18 ميلاً، ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن تسرب الأسمدة قد يؤدي إلى تكاثر الطحالب المدمرة في البحر الأحمر مما يؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.



وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في لندن: "إن ما يمكننا القيام به محدود في منطقة غير آمنة".



وأدت حملة الحوثيين المتصاعدة بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد الشحن التجاري إلى خنق التجارة عبر قناة السويس الحيوية المختصرة بين آسيا وأوروبا، وأجبرت العديد من السفن على سلوك الطريق الأطول حول إفريقيا.



وقال دومينغيز خلال اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية: "من الصعب للغاية الآن الوصول إلى المنطقة". وأضاف: "حتى بالنسبة لنا، فإن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ أمر غير ممكن".



وقال دومينغيز إنه في حالة السفينة روبيمار، فإن حمولة السفينة من الأسمدة "لا تزال تحت السيطرة". وأضاف أن السفينة تشكل مخاطر على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة.



وقال دومينغيز إن البقعة النفطية التي يبلغ طولها 18 ميلا (29 كيلومترا) تظل في الوقت الحالي هي الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق روبيمار.



وقال متحدث باسم شركات السفن لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إنه تم توقيع عقد الإنقاذ الخاص بالسفينة True Confidence، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى مشكلات أمنية.



وأجلت البحرية الهندية جميع أفراد طاقم السفينة المنكوبة وعددهم 20 فردا.



وقال دومينغيز إن المنظمة البحرية الدولية ستعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين لبحث كيف يمكنهم دعم اليمن.