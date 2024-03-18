القوات الأمريكية تشن 10 غارات جوية على مواقع بمدينة الحديدة غربي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم -

شنت القوات الأمريكية والبريطانية اليوم الاثنين، سلسلة غارات الجوية على مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، في استمرار للهجمات على مواقع يقول الجيش الأمريكي انها للحد من قدرات الحوثيين.



وأفادت وسائل إعلام الحوثيين "أن المقاتلات نفذت 10 غارات منها 4 غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، كما استهدف منطقة الجبانة غرب المدينة بست غارات".



وأمس الأحد، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية شرق عدن، قبالة سواحل اليمن. وقالت "إن ربان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجار قرب السفينة على بعد 85 ميلاً بحرياً شرق عدن اليمنية".



وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.