يبدأ تداولها من غدٍ الأحد..مليشيا الحوثي تعلن صك عملة معدنية فئة 100 ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بصنعاء، اليوم السبت، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال، معززاً بذلك حالة الانقسام المالي في البلاد التي دشنتها أواخر العام 2019م.



وفي مؤتمر صحفي عقده "هاشم إسماعيل" محافظ البنك المركزي في سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء، قال إن إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن ماسماها "الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة".



وزعم المسؤول الحوثي أن العملة التي سيبدأ تداولها من يوم غدٍ الأحد، "لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".



وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ندرة للعملة الوطنية المتعامل بها في تلك المناطق وتلف المتداول منها، وذلك ضمن تداعيات قرار منع المليشيا تداول العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

ومساء أمس، حذر أكاديمي يمني من اعتزام البنك المركزي في صنعاء، طباعة فئات جديدة من النقود، دون التنسيق مع المركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر أن هذه الخطوة خطأ إستراتيجي.



وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، مطهر العباسي "أن طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديده".



وأكد أن "معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة".

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حذر الخميس، من التعامل مع خطط ونوايا فرع البنك في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي لإنزال عملة مزورة، متوعدا المؤسسات التي ستقبل بها بإجراءات صارمة، باعتبار ذلك إجراء غير قانوني.