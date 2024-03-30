مصر والأردن وفرنسا: نعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح ويجب وقف حرب غزة فورا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مصر والأردن وفرنسا، مساء السبت، معارضتها لأي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعية إلى الوقف الفوري للحرب على القطاع.



جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، وفرنسا ستيفان سيجورني، بالقاهرة، في وقت سابق السبت.



ووفق البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، دعا الوزراء إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين".



وحذروا من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة"، مؤكدين"رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني".



كما دعا الوزراء إلى "إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه".



وطالبوا "إسرائيل بإزالة جميع العقبات، والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية".



وأعاد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا "التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها".



وأعلنوا "معارضة أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني"، مشددين على أن "أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".



كما دعا الوزراء، إلى "الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير"، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس".



الوزراء الثلاثة، أكدوا على "حتمية تنفيذ حل الدولتين (...) وإقامة دولة فلسطينية مستقلة (...) بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان".



وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير "صدّق على خطط بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان"، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.



الاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية.

المصدر: الأناضول