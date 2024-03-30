المركزي اليمني: إعلان مليشيات الحوثي صك عملة معدنية "تصعيد خطير" وسنمنع تداولها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، رفضه إعلان مليشيات الحوثي صك عملة معدنية فئة مائة ريال، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني".



وقال البنك المركزي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، إنه تابع إعلان مليشيات الحوثي المستولية على فرع البنك بصنعاء، صك عملة معدنية فئة مائة ريال وطرحها للتداول بدلا من العملة القانونية فئة مائة الريال الورقية.



وأضاف البيان، أن" البنك يرفض هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني والذي لا يأخذ بنظر الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح اليمنيين".



وتابع: "يؤكد البنك المركزي على ماسبق وأن حذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف".



كما أكد أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.



وحمل المركزي اليمني في بيانه، مليشيات الحوثي تبعات ما وصفه بـ"التصعيد اللامسؤول" وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية.



وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حذر الخميس، المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية.

