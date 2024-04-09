الشيخ "البركاني" للسفيرة الهولندية: دعم قوات الشرعية بالقدرات النوعية هو الحل الأجدى مع ميليشيات الحوثي

أكد رئيس مجلس النواب اليمني، للسفيرة الهولندية لدى اليمن، على أهمية دعم القوات اليمنية الشرعية بالقدرات النوعية حتى تتمكن من استعادة مؤسسات الدولة واستكمال التحرير، معتبرا ذلك هو الحل الأجدى مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، في ظل استمرار تدفق السلاح الإيراني المهرب إليها بشكل دائم.



وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)؛ التقى رئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ سلطان البركاني، يوم أمس الاثنين، بالسفيرة الهولندية لدى اليمن "جاميت سيبين"، وبحث معها أفاق التعاون المشترك بين البلدين..



ونقلت الوكالة عن البركاني، تأكيده للسفيرة، على أن "التجارب المريرة مع مليشيات الحوثي الإرهابية، بتعنتها ونكثها للعهود والمواثيق، تثبت أن الحل الأجدى يتمثل بدعم القوات الشرعية بالقدرات النوعية لاستعادة مؤسسات الدولة، واستكمال التحرير، في ظل استمرار تهريب الاسلحة الايرانية الى المليشيات بشكل دائم ومستمر".



وبحسب الوكالة؛ استعرض رئيس مجلس النواب اليمني، مع السفيرة؛ ما تمر به اليمن من تحديات جسام في ظل انقلاب مليشيات الحوثي، وما تقوم به من جرائم ممنهجة، وانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات، وما ترتب على ذلك من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشة لدى المواطن.."



وخلال اللقاء؛ أشار رئيس المجلس النيابي إلى الاولويات والاحتياجات اليمنية العاجلة، مؤكداً "الحرص على احلال السلام في اليمن، وأن يصب في مصلحة اليمنيين، ويساهم بإيقاف الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي الإرهابية، ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز، ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان".



وطبقا للوكالة؛ جددت السفيرة الهولندية "وقوف بلادها مع وحدة اليمن ودعمها الحكومة الشرعية، وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة"، مؤكدة على "الاستمرار في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة، وتحسين الوصول للخدمات الأساسية، ودعم عملية تحقيق الاستقرار في اليمن".



وقالت وكالة سبأ الرسمية إن البركاني بحث مع السفيرة الهولندية "آلية تنفيذ برامج الدعم المقدمة من الجانب الهولندي بشكل مباشر حتى يصل الدعم إلى الأسر المحتاجة، مشدداً على أهمية انتقال تدخلات المانحين وشركاء التنمية من التدخلات الإغاثية الى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة".



