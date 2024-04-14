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عدن - ياسمين التهامي - القرنفل والفازلين .. خلطة سحرية لتفتتيح وتبييض مناطق الجسم في البيت بشكل فعال وسريع وتحقيق اروع النتائج

الفازلين من أكثر المواد المستخدمة للبشرة والشعر وأصبح له العديد فهو ليس له أي أضرار أو اثار جانبية عند وضعة على البشرة أو حتى المناطق الحساسة، فعند خلطه بالقرنفل يمكنك الحصول على كريم لتبيض جميع المناطق الحساسة، وهو مايسعى إلي تحقيقه الكثير من النساء، ولذلك سوف نعرض لكم هذه الوصفة البسيطة بكل التفاصيل وطريقة تحضيرها في هذا المقال.

فوائد كريم الفازلين و القرنفل للمناطق الحساسة

لهذا الكريم الكثير من الفوائد التي تهم كل إمرأة، فهو ليس فقط يساعد في تبيض المناطق الحساسة بشكل فعال وسريع وتحقيق اروع النتائج بل له الكثير من الفوائد عند وضعة على المناطق الحساسة واهم فوائده الآتي:

فهو يساعد أيضًا في ترطيب وحماية المناطق الحساسة

القضاء على الإفرازات المزعجة، والروائح الكريهه الموجودة في المنطقة الحساسة

القضاء على البكتريا والفطريات الناتجة من كثرة التعرق في منطقة الابطين

يساعد في التفتيح الشديد آخذة المناطق مهما كانت سيئة

يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت من هذه المناطق

كما أنه يساعد على شد الترهلات الموجودة على الجلد.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبييض المناطق الحساسة

طريقة تحضير كريم الفازلين مع القرنفل سهلة وبسيطة ويمكن لكل امرأه تصنيعه منزليًا، وهي كلأتي:

مكونات عمل كريم الفازلين والقرنفل

ملعقة كبيرة من الفازلين أو أكثر حسب الكمية المطلوبة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي

٢ ملعقة صغيرة من القهوه الجاهزة المطحونه

طريقة التحضير

قومي بوضع كل المكونات في إناء، وقومي بخلطهم جيدًا، مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي، ويبدأ الخليط أن يصبح سميك بعض الشيء.

بعد تحضير هذا الكريم قومي بوضعة في علبة.

وبعد ذلك ابدائي في وضع الكريم على المناطق الحساسة، ويدلك به المنطقة جيدًا.

ثم يترك على الجلد حتى يجف تمامًا، وبعد ذلك قومي بفرك الكريم من على البشرة.

ثم يغسل الوجه بماء بارد وذلك ليتم غلق المسام حتى لا يتعرض الوجه إلى أي اوساخ

يكرر هذا الكريم للإستمرار للحصول على بياض بشكل مدهش لهذه المناطق.

كريم الفازلين من المواد التي تعددت استخدامتها، فهو يساعد في تفتيح البشرة بشكل رائع، كما أنه أيضًا يساعد في ترطيبها، وإزالة التجاعيد من البشرة بشكل واضح وفعال، وأصبح يدخل في بعض الوصفات المتميزة للعناية بالبشرة، مثل وصفة الفازلين مع القرنفل، وهي تساعد على تفتيح كل المناطق الحساسة في الجسم.