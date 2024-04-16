إب..قيادي حوثي من صعدة يختطف مالك فندق طالب أحد أقاربه دفع متأخرات مالية

أقدم قيادي أمني نافذ في مليشيا الحوثي، على اختطاف مالك أحد فنادق محافظة إب (وسط اليمن)، على ذمة مطالبته لأحد أقارب القيادي الحوثي دفع ماعليه من متأخرات مالية للفندق.



وقالت مصادر مطلعة، إن القيادي الحوثي المدعو حميد منصور الرازحي المُعيّن من المليشيا نائباً لمدير أمن محافظة إب، وجه عناصر حوثية باختطاف "نجيب باشا" مالك فندق "تاج إب" الواقع شرق مدينة إب.



وأوضحت المصادر أن العناصر الحوثية اختطفت الباشا واقتادته إلى سجن قسم الشعاب في مديرية المشنة شرق مدينة إب.



وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختطاف، جاءت على خلفية تقديم مالك الفندق شكوى للأمن ضد أحد النزلاء في الفندق ـ وهو مقرب من الرازحي المنحدر من محافظة صعدةـ الذي يرفض دفع ماعليه من مبالغ مالية للفندق، الأمر الذي لم يرق له ووشى به لقريبه المتنفذ.



وتمارس قيادات مليشيا الحوثي القادمة من مناطق شمال الشمال، انتهاكات واسعة للسكان في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا بالقوة منذ خريف 2014م.



