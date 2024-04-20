مصرع وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، وأصيب آخرون، بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني، غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلام لمحور تعز، مساء أمس الجمعة، إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في تبة الحنش بمديرية مقبنة غربي تعز، وأوقعت عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.



وذكر إعلام الجيش في بيانه على حساباته في منصات التواصل، أن قصفه جاء رداً على قصف بقذائف الهاون شنته مليشيا الحوثي على قرية "البرقة" بالمديرية.



وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الخميس/ الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي إلى مواقعه في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

