تعز.. استشهاد 5 نساء بقصف لمليشيات الحوثي بطائرة مسيرة استهدف بئرًا للمياه في "مقبنة"

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهدت خمس نساء بقصف شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، اليوم السبت، على مناطق آهلة بالسكان غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، بأن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدف بئرًا للمياه بطائرة مسيرة في مديرية مقبنة، ما أسفر عن استشهاد خمس نساء.



يأتي ذلك في حين قال محور تعز العسكري، إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف المدفعية والرشاش 23 ملم قرى سكنية في نقيل الصلو، جنوبي شرق المحافظة، بالتزامن مع استهداف مواقع للقوات المسلحة في ذات المنطقة.



وأضاف المحور، إن" القوات المسلحة ردت على قصف عناصر مليشيات لحوثي بقصف مدفعي استهدف مواقع العناصر الحوثية أسفل النقيل، وتدمير طقم بمدفع عيار 23".



وخلال الأيام الماضية، أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بمحافظة تعز ضمن عمليات تصعيد عسكري جديد.



وأشار محور تعز إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية كثفت تصعيدها العسكري في مختلف جبهات المحافظة من خلال أعمال هجومية وقصف مدفعي وقنص للمدنيين.

