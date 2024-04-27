شكرا لبحثكم عن خبر كمية ضخمة.. أجهزة الحكومة الشرعية تمنع دخول مقويات جنسية مهربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنفيذا لتوجهات الحكومة في مكافحة التهريب، وبناء على توجيهات معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك ورئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم القباطي بعدم التهاون في إدخال السلع بأمن المواطن وصحته، تمكن موظفو جمرك صرفيت من ضبط ٨٦٤٠٠٠ كبسولة جنسنج مهربة كانت مخفية ضمن بضائع أخرى.

وأكد مدير عام جمرك صرفيت الأستاذ احمد باكريت أن جمرك صرفيت لن يسمح بمرور أي شحنات مخالفة للقانون سواء كانت لاغراض طبية أو غير ذلك، وأن التأهيل والتدريب الذي تقوم به مصلحة الجمارك للموظفين كان له دور كبير في كشف وضبط المهربات عبر الجمارك.

وكانت الهيئة العليا للأدوية حذرت من تناول المستحضر وذلك لأنه غير رسمي ومجهول المصدر ويسوق بادعائات طبية مضللة.