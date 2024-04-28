وحدات لقوات "درع الوطن" تنتشر على خطوط التماس بين محافظتي "تعز ولحج"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية، أن وحدات عسكرية تابعة لقوات "درع الوطن" انتشرت على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي في الجبهات المتاخمة لمديرية طور الباحة شمال لحج (جنوب غرب اليمن).

وقالت المصادر، إن قوات اللواء الرابع حزم، التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا سلّمت جبهتي عيريم وحيفان الحدودية، بين محافظتي تعز ولحج، لقوات درع الوطن المدعومة سعوديًا.

ويمتد الشريط الحدودي بين تلك القوات، ومليشيات الحوثي من القبيطة شرقا إلى المقاطرة غربًا، حيث تشهد اشتباكات متقطة من حين لآخر.

وتأسست قوات درع الوطن المدعومة سعوديا، مطلع العام 2023، بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتنتشر في عدد من المحافظات ومناطق الصراع بين الرياض وأبو ظبي جنوب وشرق البلاد.