شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كود سري هيفتحلك اي شبكة واي فاي في ثواني .. جربه بنفسك ومش هتبطل تدعيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح الإنترنت لا غني عنه في حياتنا اليومية، مما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق للوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي، لذلك سوف نستعرض لكم خلال الفقرات التالية بعض الاستراتيجيات والأفكار التي يمكن أن تساعد في العثور على كلمة مرور الواي فاي المنزلية بسهولة، دون الحاجة إلى استخدام برامج اختراق أو ممارسات غير قانونية وهذا الموضوع يثير اهتمام العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم، ولا سيما في مصر والعالم العربي، هيا بنا لمعرفة طرق الوصول لفتح شبكات الواي فاي.هتقعد علي النت براحتك.. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي بكل سهولة

بإمكانك فتح اي شبكه واي فاي بكل سهولة كل ماعليك هو إتباع الخطوات التالية :

أولاً: انتقل إلى إعدادات هاتفك الجوال.

ثانياً: اضغط على خيار “الشبكة والاتصالات اللاسلكية”.

ثالثاً: ابحث عن الشبكة الواي فاي التي ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة بها وانقر عليها.

رابعاً: ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات الشبكة الواي فاي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

خامساً: في شريط العنوان لصفحة الويب، أدخل العنوان التالي: 192.168.1.1.

سادساً: ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور وعادةً ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضيين هما “admin”.

سابعاً: اختر “رمز الشبكة” وانتقل إلى قسم “WLANN” أو “إعدادات الشبكة اللاسلكية”.

وأخيراً: من هناك، ستجد كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة..