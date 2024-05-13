نفاد الوقود يهدد بدخول "عدن" في ظلام دامس واحتجاجات مندّدة بانقطاع الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت المؤسسة العامة للكهرباء "عدن"، من توقف توليد الكهرباء كليًا عن العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من صباح اليوم الاثنين؛ بسبب نفاد وقود النفط الخام.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن المدينة ستغرق في الظلام التام، ما لم يتم توفير الوقود للمحطات، مشيرة إلى أن محطة بترومسيلة "الرئيس" ستتوقف عن الخدمة كليا من صباح يوم غد، لذات السبب.

وأشارت إلى أن ساعات عجز الانطفاء حاليا هي سبع ساعات (قابلة للزيادة) مقابل ساعتي تشغيل، وأن إجمالي التوليد الحالي 140 ميجا، مشيرة إلى أن التوقف يتم تدريجيا للمحطات منذ فجر الأحد، وحتى الثامنة مساء، حيث ستتوقف جميع محطات التوليد ذات وقود (الديزل).

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه المدينة احتجاجات وأعمال شغب مساء الأحد؛ تنديدًا بانقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وجاءت عملية انقطاع خدمة الكهرباء عقب توقف محطات توليد الطاقة المشتراة وخروجها عن الخدمة، بسبب عدم تسديد الحكومة للمديونية المقررة عليها.