شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/الغيضة.



اختتمت، اليوم، بمحافظة المهرة، فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار (بوعينا نصل آمنين) والذي اقيم خلال الفترة من 10 - 4/مايو برعاية وزير الداخلية ومحافظ المهرة.

وفي الحفل الخطابي والتكريمي الذي أقيم بالمناسبة، أشاد الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر بجهود رجال المرور المبذولة في تنظيم حركة السير للحد من الاختناقات والمخالفات المرورية، وبدور إدارة الأمن والشرطة في تنظيم هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز سبل التوعية المجتمعية.

وأكد نيمر على إن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تولي المزيد من الأهتمام بالأجهزة الأمنية والعسكرية وسوف وتقدم كل الدعم للحفاظ على الأمن والإستقرار.

من جانبه استعرض مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة، الجهود التي بذلها رجال المرور والأجهزة الأمنية الأخرى من خلال الحملات التوعوية وضبط المخالفات المرورية، مشيداً بالنجاح الذي حققه أسبوع المرور في ترسيخ ثقافة الوعي المروري لدى المجتمع والحد من الحوادث المرورية التي تذهب ضحيتها أرواح بريئة وخسائر كبيرة في الممتلكات.. موجهاً شكره إلى كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الأسبوع.

فيما أوضح مدير إدارة شرطة السير العقيد سالم عمر الكثيري، إن الإدارة تحتفل كل عام بهذه المناسبة لما لها من أهمية وتشكل مناسبة هامة لتوعية المواطن بأهمية إحترام وتطبيق قواعد المرور تجاه تحقيق السلامة المرورية وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني في الجهود المبذولة للتوعية بأخطار هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الأسبوع شهد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ومحاضرات توعوية لتنظيم حركة السير من قبل رجال شرطة السير وتم النزول إلى كليات جامعة المهرة والمدراس في مديريتي الغيضة وسيحوت وتوزيع الملصقات واللافتات لتنبيه المواطنين لتفادي الحوادث المرورية والإلتزام بقواعد وآداب السير .. منوهاً أن إدارة شرطة السير ستواصل العمل التوعوي ووضع برامج لزرع الثقافة المرورية بين أوساط المجتمع.

وفي ختام الفعالية كرمت إدارة شرطة السير مدير أمن المحافظة العميد مفتي صمودة وإدارة التربية والتعليم وعدد من المؤسسات الإعلامية وعدد من الضباط والافراد من منتسبي شرطة السير التي كان لها دور في التوعية المرورية ونشر الثقافة المرورية في أوساط المجتمع .

حضر الفعالية مساعد مدير عام الأمن والشرطة لشؤون الموارد البشرية العقيد محسن سالم بالحاف ونائب مدير التربية بالمحافظة الأستاذ عيسى القميري وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.