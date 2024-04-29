شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة شهيرة ورخيصة تحد من الإصابة بأمراض القلب والسرطان وتحسن صحة العظام ووظائف المخ وتحافظ على صحة الكبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبتة شهيرة ورخيصة تحد من الإصابة بأمراض القلب والسرطان وتحسن صحة العظام ووظائف المخ وتحافظ على صحة الكبد

يزال يُزرع بشكل كبير في آسيا والأمريكتين الجنوبية والشمالية. أما بالنسبة لموطنه شرق آسيا غالبًا ما يؤكل كاملاً، على عكس الدول الغربية التي يكثر فيها منتجات الصويا المعالجة بكثافة. يحتوي فول الصويا على مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية مذهلة، سنذكرأهم الفوائد الصحية لفول الصويا في هذا المقال:

يعتبر فول الصويا مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن

يحتوي فول الصويا على الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ مثل الموليبدينوم والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك الذي يُعرف أيضًا باسم فيتامين B9 وهو مهم جدًا للمرأة خاصًة وقت الحمل؛ إذ يحتوي أيضًا على النحاس والمنغنيز والفسفور والثيامين أو فيتامين B1.

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير العديد من الدراسات العلمية الحديثة إلى أن استخدام فول الصويا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وذلك لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحد من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، ولأن فول الصويا يحتوي على الإيسوفلافون واللوناسين فهو أيضًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

يحد من الإصابة بأمراض القلب

لأن فول الصويا يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالشرايين والأوعية الدموية فأنه بالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية كما يعد أيضًا واقيًا من السكتات الدماغية خاصًة في المراحل المتقدمة من العمر.

يحسن من صحة العظام

يحتوي فول الصويا على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين د كما أنه غني بأنواع من البروتين والإيسوفلافون التي تعمل على تقليل خطر فقدان كتلة العظام ووقايتها من الهشاشة والترقق ولأن مرض هشاشة العظام يصيب النساء أكثر من الرجال خاصًة بعد انقطاع الطمث فإن منتجات فول الصويا مفيدة جدًا للنساء ويجب تناولها بانتظام خاصة بعد سن الأربعين.

يساعد في الحفاظ على صحة الكبد

أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة إلينوى الأمريكية دراسة علمية خلال عام 2012 وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتين الصويا يقلل من نسبة الدهون الثلاثية التي تتراكم على الكبد.

يقلل من مستوى السكر في الدم

تعمل الألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة الموجودة في فول الصويا على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم، ومن ناحية أخرى يعمل فول الصويا على تعزيز حساسية الخلايا لهرمون الأنسولين وهو الأمر الذي يعمل على زيادة استجابة تلك الخلايا للهرمون وبالتالي امتصاص المزيد من السكر إذ أن مشكلة مقاومة الأنسولين تحدث أحيانًا بسبب قلة امتصاص الخلايا للسكر وبقاءه في مجرى الدم مما يسبب مشكلة كبيرة للجسم.

تحسين وظائف المخ

خلال عام 2016 نشرت مجلة Current Medicinal Chemistry دراسة علمية ذكرت فيها أن تناول فول الصويا يقلل من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة وتراجع مستويات التفكير المرتبط بالتقدم العمري، وأضافت الدراسة أن فول الصويا يحتوي على نسبة مرتفعة من الإيزوفلافون الذي يعزز بدوره الوظائف الإدراكية للمخ.

يعزز من صحة وجمال البشرة والشعر

يحسن فول الصويا صحة البشرة ويزيد من لمعانها وإشراقتها ونضارتها بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن كما يقلل من ظهور التجاعيد ويقاوم الشيخوخة، ومن جهة ثانية يعمل على تغذية الشعر وزيادة كثافته ونموه وفي الوقت ذاته يمنع تساقطه.