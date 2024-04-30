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مليشيا الحوثي تُجبر منتسبي جامعة إب على الدفع بأبنائهم إلى الدورات الصيفية الطائفية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي أكادييمي وموظفي جامعة إب، على الدفع بأبنائهم إلى الدورات الصيفية الطائفية التي تقيمها المليشيا في مدارس ومساجد المحافظة.
 
وقالت مصادر أكاديمية لـ" يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي وجهت رئاسة جامعة إب، بإلزام كافة منتسبي الجامعة بالدفع بأبنائهم إلى الدورات والمراكز الصيفية التابعة للجماعة.
 
وأضافت المصادر أن رئيس الجامعة المُعيّن نصر محمد الحجيلي، عقد اجتماعاً طارئاً مع قيادة الجامعة، الأحد، وسلم لهم كشوفات لتعبئة بيانات أطفالهم لإلحاقهم بالدورات الحوثية، عطفاً على توجيهات المليشيا.
 
وأوضحت المصادر أن الحجيلي هدد الرافضين باتخاذ ماسماها "الإجراءات المناسبة".
 
ولجأت مليشيا الحوثي إلى مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها لإجبار الموظفين فيها للدفع بأبنائهم للمشاركة في الدورات الصيفية وذلك لمواجهة العزوف المجتمعي الكبير وتنامي الوعي الشعبي الرافض للمليشيا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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