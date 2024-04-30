عدن.. مُلاك محلات مواد البناء يحتجون ضد تعسفات قوات الانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر العشرات من التجار وملاك محالات مواد البناء بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، احتجاجاً على التعسفات التي تفرضها قوات الانتقالي عليهم.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من التجار وملاك محلات البناء، نظموا (الاثنين)، وقفة احتجاجية، في جولة كالتكس بمديرية المنصورة للمطالبة بوقف تعسفات القيادي في قوات الانتقالي، كمال الحالمي، بحقهم.



ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالإجراءات غير القانونية التي يقوم بها الحالمي، مطالبين بوقفها على الفور قبل أن تجبرهم على وقف أنشطتهم التجارية وقطع مصدر دخلهم الوحيد.



ودعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة عدن، إلى التدخل العاجل لوقف ما يتعرضون له وإنصافهم وفقا للنظام والقانون.



وكان القيادي النافذ في قوات الانتقالي قد أجبر تجار البناء على وقف عمليات البيع إلاّ بموافقة مسبقة من مكتبه، فضلاً عن فرض جبايات غير قانونية عليهم.

