شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأرصاد الجوية توجه أخطر تحذيراتها.. وتحدد بالوقت والساعة متى ستحدث الكارثة الطبيعية التي حذرت منها مراراً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مشاهد صادمة لسيول جارفة ضربت منطقة العيص غربي المدينة المنورة.
وأظهر المقطع المتداول شدة السيول وهي تضرب العيص وتغرق الشوارع والمنازل، وتجرف السيارات.
وتعرضت المدينة المنورة أمس الأول تساقط أمطار رعدية وسيول وبرق ورعد.
من جانب آخر، أظهرت صور تم التقاطها من قرب الإعصار القمعي الذي ضرب شمال أبها الأحد الماضي في مشهد مهيب انتشر على نطاق واسع
وضربت مدينة أبها في منطقة عسير، عاصفة غبارية حيث أظهر المقطع إعصاراً قمعياً مهيباً، إذ بدت السماء سوداء من كثرة الغبار، مع اشتداد الريح بقوة، وحجبت الشمس تمامًا.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد رفع حالة الإنذار في عدد من المدن، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والطائف إلى الإنذار الأحمر.
وتوقع مركز الأرصاد السعودي استمرار حالة اضطراب الجو، إذ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، ، الجوف، حائل، الرياض والشرقية..
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