شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد يعود إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن بعد زيارة عمل خارجية
عاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسلامة الله وحفظه، اليوم الجمعة، إلى العاصمة عدن بعد زيارة عمل خارجية.
ورافق الرئيس القائد في رحلة العودة عضوا هيئة الرئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا، وعمرو علي البيض ممثل الرئيس للشؤون الخارجية، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والقادة العسكريون العميد محسن الوالي قائد قوات الحزام الأمني، واللواء محمد قاسم عبدالعزيز قائد اللواء الثالث صاعقة، والعميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس القائد يعود إلى العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.