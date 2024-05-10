أسوشيتد برس.. هجوم قراصنة في خليج عدن يثير مخاوف بشأن تزايد القرصنة الصومالية

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت قوة بحرية أوروبية ستة قراصنة مشتبه بهم يوم الجمعة بعد أن فتحوا النار على ناقلة نفط كانت مسافرة عبر خليج عدن، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأسوشيتد برس، وذلك على الأرجح كجزء من عدد متزايد من هجمات القرصنة المنطلقة من الصومال.

ويأتي الهجوم على "كريستال أركتيك"، التي ترفع علم جزر مارشال، في الوقت الذي يهاجم فيه المتمردون الحوثيون في اليمن السفن التي تمر عبر الممر المائي الحيوي، البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يربطه.

وقد أدت الهجمات إلى تباطؤ حركة المرور التجارية عبر الطريق البحري الرئيسي المؤدي إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط.

وأطلق القراصنة النار على الناقلة من سفينة صغيرة "تحمل أسلحة وسلالم"، وفقًا لمركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني، والذي يراقب طرق الشحن في الشرق الأوسط. وقال إن القراصنة فتحوا النار أولاً على سفينة Crystal Arctic، التي رد فريق الأمن المسلح الموجود على متنها بإطلاق النار عليهم.

وقال المركز، إن القراصنة تخلوا بعد ذلك عن محاولتهم الاستيلاء على الناقلة، التي واصلت طريقها مع سلامة جميع أفراد طاقمها.

وبعد ساعات، قالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة المعروفة باسم عملية أتالانتا إن فرقاطة تعمل في المنطقة اعتقلت ستة قراصنة مشتبه بهم. واحتجزت الفرقاطة القراصنة بسبب "الحالة غير الآمنة لمركبهم" وقالت إن بعضهم أصيب "بإصابات متفاوتة الخطورة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المصابون أصيبوا بأعيرة نارية نتيجة تبادل إطلاق النار مع سفينة كريستال أركتيك. وامتنعت القوة التابعة للاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل "بسبب أمن العمليات".

وتراجعت أعمال القرصنة التي كانت منتشرة قبالة الساحل الصومالي بعد أن بلغت ذروتها في عام 2011. وفي ذلك العام، تم الإبلاغ عن 237 هجومًا في المياه قبالة الصومال. وكلفت القرصنة الصومالية في المنطقة في ذلك الوقت الاقتصاد العالمي نحو 7 مليارات دولار، منها 160 مليون دولار تم دفعها كفدى، وفقا لمجموعة مراقبة المحيطات وراء القرصنة.

وقد أدت زيادة الدوريات البحرية وتعزيز الحكومة المركزية في مقديشو، عاصمة الصومال، وغيرها من الجهود إلى كبح القرصنة.

ومع ذلك، تزايدت المخاوف بشأن الهجمات الجديدة في الأشهر الأخيرة. وفي الربع الأول من عام 2024، تم الإبلاغ عن خمس حوادث قبالة الصومال، وفقًا للمكتب البحري الدولي.

وحذر المكتب في أبريل/نيسان من أن "هذه الحوادث نسبت إلى قراصنة صوماليين أظهروا قدرات متزايدة، واستهدفوا السفن على مسافات بعيدة، من الساحل الصومالي". وأضافت أنه تم الإبلاغ عن "العديد من المراكب الشراعية وسفن الصيد المختطفة، وهي السفن الأم المثالية لشن هجمات على مسافات من الساحل الصومالي".

وفي مارس/آذار، اعتقلت البحرية الهندية عشرات القراصنة الذين استولوا على ناقلة بضائع واحتجزوا طاقمها المكون من 17 رهينة. وفي أبريل/نيسان، أطلق القراصنة سراح 23 من أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم بنجلاديش، بعد الاستيلاء على السفينة.