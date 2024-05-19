نجاة مسؤول محلي بشبوة من محاولة اغتيال ومقتل اثنين بينهم نجله

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا مسؤول محلي بمحافظة شبوة، مساء الأحد، من محاولة اغتيال إثر كمين مسلح غربي المحافظة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة نجا من محاولة اغتيال في كمين مسلح نصبه مسلحون قبليون في مديرية عين غرب المحافظة.



وأضاف، أن الكمين، أسفر عن مقتل نجله هشلة "توفيق"، واحد مرافقيه ويدعى "محمد أحمد هشله"، فيما أصيب اثنان آخران وهما أحمد هشلة (شقيق المسؤول)، وآخر يدعى "أسامة ناجع ".



ورجح المصدر – وهو من أبناء المنطقة- أن الحادثة، تعود إلى قضية ثأر قبلي، دون ذكر تفاصيل إضافية.

