"بن عديو": الإفراج عن "قحطان" مطلب وطني وبقائه مختطفًا جريمة بحق الوطن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو أن بقاء السياسي محمد قحطان مختطفًا ومخفيًا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية.

وقال في تغريدة له على منصة (اكس) " كان محمد قحطان على الدوام يصنع مفاتيحا للحلول ويبني المشتركات ويردم الفجوات بين مختلف القوى الوطنية ، بالروح الوطنية والافق الواسع".

وأضاف: "بقاء محمد قحطان كل هذه السنوات مختطفا ومخفيا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية".

وأشار بن عديو الى دور قحطان الوطني والذي "أسهم كثيرا في تأسيس أرضية للعمل السياسي القائم على التوافق والتشارك صيانة للمكتسابات والمصالح الوطنية" مؤكدا أن الإفراج عن قحطان مطلب وطني لا يجوز التفريط به وفاء لدوره الوطني الكبير.