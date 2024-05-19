اخبار الخليج / اخبار اليمن

"بن عديو": الإفراج عن "قحطان" مطلب وطني وبقائه مختطفًا جريمة بحق الوطن

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو أن بقاء السياسي محمد قحطان مختطفًا ومخفيًا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية.

وقال في تغريدة له على منصة (اكس) " كان محمد قحطان على الدوام يصنع مفاتيحا للحلول ويبني المشتركات ويردم الفجوات بين مختلف القوى الوطنية ، بالروح الوطنية والافق الواسع".

وأضاف: "بقاء محمد قحطان كل هذه السنوات مختطفا ومخفيا دون السماح بزيارته جريمة بحقه كشخص وبحق الوطن وقواه لما يحمله من رمزية وطنية".

وأشار بن عديو الى دور قحطان الوطني والذي "أسهم كثيرا في تأسيس أرضية للعمل السياسي القائم على التوافق والتشارك صيانة للمكتسابات والمصالح الوطنية" مؤكدا أن الإفراج عن قحطان مطلب وطني لا يجوز التفريط به وفاء لدوره الوطني الكبير.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا