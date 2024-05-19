قادمة من عُمان.. الداخلية تعلن ضبط أجهزة تشويش طيران مُسيّر في "المهرة" 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، عن ضبط أجهزة تشويش طيران مُسيّر قادمة من سلطنة عمان إلى اليمن.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ضبطت أجهزة تشويش طيران كانت قادمة عبر منفذ "صرفيت".

وأشار المركز إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة أجهزة تشويش طيران مُسيّر، في منفذ صرفيت أثناء دخولها الأراضي اليمنية قادمة من سلطنة عمان.

وحسب المركز، فإن الأجهزة كانت "على متن سيارة نيسان لون بني تحمل لوحة رقم (62721 /ب) يقودها سائق يدعى ( س،ع،ع، الجدحي) 45 عاما يعمل في القطاع الخاص".

وأكدت الوزارة، حجز المضبوطات مع السيارة والمتهم، على ذمة القضية للإجراءات القانونية.

يأتي هذا بعد أيام من ضبط شحنة أدوية أثناء محاولة تهريبها على الحدود اليمنية - العمانية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.