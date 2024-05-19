"هادي هيج": استمرار إخفاء "قحطان" تهديد واضح لجهود السلام في اليمن

قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين "هادي هيج" إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعمق من معاناة المختطفين والأسرى وأهاليهم برفضها تنفيذ التزاماتها السابقة في السماح لأسرة السياسي محمد قحطان بزيارته.



وأشاد في تصريح لـ "الثورة نت" الرسمي، بالموقف الحكومي المؤكد على عدم العودة للتفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي حتى يتم السماح بزيارة السياسي محمد قحطان.



وحمل "هيج" مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن المعاناة التي تلحق بالمختطفين والأسرى وذويهم بسبب تعنتها وانقلابها على الالتزامات التي التزمت بها في المفاوضات السابقة، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بإلزام مليشيا الحوثي بالسماح لأسرة محمد قحطان بزيارته.



واعتبر استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء المناضل قحطان تهديدا وتحديا واضحا للجهود الأممية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام في اليمن، حيث يعد قحطان رابع المشمولين بالقرار الأممي رقم 2216.

