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الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين أطلقوا صاروخًا فوق خليج عدن دون إصابات

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المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأمريكي، إن جماعة الحوثي أطلقوا صاروخًا باليستيًا من منطقة يسيطرون عليها فوق خليج عدن.

وأكد الجيش الأمريكي عدم وقوع أي إصابات، وفقا لقناة الجزيرة.

ولم يذكر الجيش أي معلومات اضافية عن الصاروخ ومكان اطلاقه تحديدا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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