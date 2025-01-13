شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات العمالقة توجه صفعه قوية للحوثيين في البحر الاحمر "تفاصيل + صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات العمالقة الجنوبية من إحباط عملية تهريب كبيرة لشحنة من المتفجرات والصواعق كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي فيمحافظة الحديدة، وذلك في عملية نوعية نفذت في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

تفاصيل العملية:

الزمان والمكان:

تمت عملية الضبط يوم السبت بالقرب من باب المندب، في البحر الأحمر.

الجهة المنفذة:

دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة التابعة لقوات العمالقة الجنوبية.

الكمية المضبوطة:

ثلاث حاويات مليئة بالمواد شديدة الانفجار والصواعق وفتائل التفجير.

الوجهة:

محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

طريقة التهريب:

قارب بحري.

المواد المضبوطة:

مواد شديدة الانفجار وصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة.

نتائج العملية:

القبض على طاقم التهريب، وتحريز القارب والمواد التي كانت على متنه.

بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة:

أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن العملية جاءت بعد عملية رصدوملاحقة دقيقة.

وأوضح البيان أن المواد المضبوطة تُستخدم في صناعة أسلحة مختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة، ما يُشيرإلى خطورة هذه الشحنة على الأمن والاستقرار في المنطقة.أهمية العملية وتوقيتها:

تأتي هذه العملية بعد 24 ساعة فقط من ضبط قارب آخر يحمل شحنة ذخائر وقذائف مهربة في ساحل رأس العارة القريب من باب المندب،ما يُظهر تكثيف عمليات التهريب من قبل مليشيا الحوثي، ونجاح قوات العمالقة في التصدي لهذه المحاولات.

كما تُبرز هذه العمليات الدور الهام الذي تقوم به قوات العمالقة في تأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وحماية الأمن الإقليمي.