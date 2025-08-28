شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة...مغامرة مصورة في أعماق "قعر جهنم" الفوهة الأسطورية التي حيرت علماء الجيولوجيا"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن فريق من الباحثين العمانيين من استكشاف أعماق بئر "برهوت" الشهير في محافظة المهرة اليمنية، وهو الموقع الذي يُعرف محلياً باسم "قعر جهنم" وتحيطه الأساطير والروايات الشعبية منذ قرون.

يصل عمق هذه الفوهة الطبيعية الغامضة إلى حوالي 250 متراً بينما يبلغ قطرها نحو 30 متراً، وقد نجح الفريق العُماني عام 2021 في إجراء مغامرة استكشافية غير مسبوقة للوصول إلى أعماق البئر مستخدمين معدات تسلق متطورة.

خلال الاستكشاف، وثق الباحثون وجود أنواع مختلفة من الأفاعي والحشرات والتكوينات الصخرية الفريدة، والتقطوا صوراً نادرة من داخل البئر الذي يرتبط في المخيال الشعبي بالعديد من المعتقدات، حيث يعتقد السكان المحليون أنها بوابة للجحيم ومسكن للأرواح الشريرة.

وفق التفسيرات العلمية، يرجح خبراء الجيولوجيا أن الفوهة تشكلت نتيجة انهيار كهف جوفي قديم أو ربما بفعل نشاط بركاني، وأن الروائح الكريهة المنبعثة منها تعود لغازات طبيعية مثل كبريتيد الهيدروجين ومركبات عضوية متحللة.

تعتبر البئر ظاهرة كارستية نادرة وتمثل مختبراً طبيعياً لدراسة التاريخ الجيولوجي للمنطقة، الأمر الذي قد يساهم في فهم أفضل للتطور الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية، لكن رغم المحاولات الاستكشافية الأخيرة، ما زالت العديد من أسرار هذه الظاهرة الطبيعية الاستثنائية تنتظر الكشف.