ماذا حدث؟...رصاص مجهول يطيح بـ"الصندوق الأسود" لتنظيم القاعدة في اليمن

عدن - ياسمين التهامي - في عملية خاطفة أثارت تساؤلات واسعة، اغتيل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الواسع الصنعاني، المعروف بلقب "الصندوق الأسود"، برصاص مسلحين مجهولين أثناء مروره على دراجة نارية في منطقة الصمدة بوادي عبيدة شرقي محافظة مأرب، وفق ما أكده الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية المتطرفة، محمد بن فيصل، في تدوينة نشرها مساء الإثنين على منصة "إكس".

الصنعاني، الذي شغل سابقًا منصب أمير منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، يُعد من أبرز قيادات الجهاز الأمني للتنظيم، وكان يُنظر إليه داخل أوساط الجهاديين باعتباره حاملًا لأسرار التنظيم ومخططاته، ما أكسبه لقب "الصندوق الأسود".

وبحسب مصادر محلية، أطلق المسلحون النار على الصنعاني ومرافقه أثناء تنقلهما على دراجة نارية قرب سوق منطقة الصمدة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، في حادثة وصفها سكان محليون بأنها "مقلقة".

هذه العملية ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المنطقة ذاتها قبل أشهر اغتيال القيادي فواز القصيمي، أحد خبراء المتفجرات في التنظيم، بنفس الأسلوب وعلى يد مسلحين مجهولين، ما يعزز فرضية وجود نمط متكرر في استهداف قيادات التنظيم في مأرب.

وتعيد هذه الحوادث المتلاحقة إلى الواجهة تساؤلات حول مدى اختراق التنظيم أمنيًا، أو ما إذا كانت هناك تصفيات داخلية تجري بصمت، وسط غياب أي تبنٍ رسمي أو إعلان مسؤولية عن هذه العمليات حتى الآن.