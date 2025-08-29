شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة ثمان قاضيات يمنيات.. اختتام برنامج تدريب المدربين في القيادة النسائية لقاضيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الاردنية والان مع التفاصيل

اختتم اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمان أعمال برنامج شيراكا للقيادة النسائية لقاضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، المنفذ من مركز التعاون القانوني الدولي وبدعم من وكالة المشاريع المشاريع التابعة لوزارة الخارجية الهولندية، بالتعاون مع كلا من وزارتي العدل في اليمن والأردن.

وفي البرنامج الذي استمر مدة ستة أيام خلال الفترة 23 الى 28 أغسطس ، نفذت 15 قاضية اردنية ويمنية تدريبات عملية ونظرية حول القيادة النسائية ومهارات وإستراتيجيات إدارة المواقف الصعبة التي تواجه النظام القضائي في أوقات مختلفة من منطلق القيادة القضائية المرنة استهدفن فيها 31 قاضية وطالبة في المعهد العالي للقضاء الأردني، إضافة الى تدريبهن على مهارات التفاوض واتخاذ القرار الجماعي ومواجهة التحديات المعقدة في البيئات القضائية المتغيرة .

وهدف البرنامج التدريبي الذي اشرف علية خبراء إضافة لقاضيات من محاكم هولندية عليا الى الاسهام بالارتقاء بمستوى أداء القاضيات في انفاذ القانون وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وتمكينهن من إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهن .



وفي جلسة الاختتام التي حضرها نائب السفر الهولندي في اليمن والملحق السياسي في سفارة هولندا لدى اليمن ، ومن المملكة الأردنية الهاشمية كلا من وكيل وزارة العدل والأمين العام في مجلس القضاء مدير المعهد العالي للقضاء في الأردن إضافة الى عدد من القاضيات.

أكد الجميع على أهمية استمرار برامج رفع القدرات لمؤسسات انفاذ القانون ودورها في تحقيق الامن والاستقرار في بلدان الشرق الأوسط، وضرورة الاستفادة من قدرات خريجات البرنامج في مجال مهارات القيادة القضائية.