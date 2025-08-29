شكرا لقرائتكم خبر عن نظمتها إرم وصروح وعدد من المؤسسات الثقافية .. فعالية تعز التاريخ والثقافة الأدوار الوطنية وآفاق الحضور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمتها إرم وصروح وعدد من المؤسسات الثقافية .. فعالية تعز التاريخ والثقافة الأدوار الوطنية وآفاق الحضور

شهد منتزه التعاون في مدينة تعز يوم الخميس، فعالية ثقافية كبرى تحت شعار "تعز الحضن الدافئ"، نظمتها عدة مؤسسات ثقافية وإعلامية.



واستضافت الفعالية الكاتب والمثقف جمال أنعم، الذي تناول في حديثه الدور الريادي والثقافي والاجتماعي لمدينة تعز، مشيراً إلى أنها كانت وما تزال ضد التشدد والتعصب، وحضناً دافئاً لكل اليمنيين.



واستعان أنعم بالعديد من الرموز الوطنية التي أنجبتها المدينة، مؤكداً أنه لا يمكن اختصار تاريخها ودورها في فعالية أو اثنتين.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الكاتب جمال أنعم من قبل المؤسسات المنظمة تقديراً لإسهاماته.

وفي تصريح لرئيس مؤسسة إرم للتنمية الثقافية والإعلامية وضاح اليمن عبدالقادر، وصف الفعالية بأنها "نوعية" هذا العام، نظراً لاستضافتها شخصية ثقافية وفكرية مرموقة مثل جمال أنعم، الذي يعتبر "صوتاً وطنياً مهماً" في معركة استعادة الدولة الوطنية.



وأضاف عبدالقادر أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح تعز الثقافية والفنية والأدبية، وتعد رافداً فاعلاً في المعركة الوطنية.