عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد تحذر: سيول وانهيارات صخرية متوقعة في هذه المناطق خلال 72ساعة القادمة

أصدر مركز التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحذيراً من هطول أمطار رعدية غزيرة، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، في عدد من المحافظات خلال الأيام الثلاثة القادمة.



وتشير النشرة التحذيرية الصادرة عن المركز إلى أن الأمطار ستشمل مناطق واسعة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد من محافظة صعدة شمالاً حتى البيضاء والضالع وتعز ولحج جنوباً.

كما يتوقع أن تصل الأمطار إلى سواحل البحر الأحمر، ومحافظتي الجوف ومأرب.



ويتوقع المركز أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب المدن الساحلية في محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، بالإضافة إلى تجنب الطرق الطينية الزلقة والانهيارات الصخرية المحتملة.

كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللوحات الإعلانية، وتجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.