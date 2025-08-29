شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل احتجاجًا على حرب غزة والان مع التفاصيل

تركيا تقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل احتجاجًا على حرب غزة

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، احتجاجًا على "حرب الإبادة" التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.



وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال جلسة برلمانية طارئة، أن بلاده أوقفت بالفعل تعاملاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء الحرب. وأضاف أن تركيا منعت السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.



وأكد فيدان أن تركيا تعارض أي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين.



بريطانيا تمنع إسرائيل من المشاركة في معرض دفاعي دولي

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن توجه دعوة رسمية لممثلين عن الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في معرض الأسلحة الدولي "ديسك يو ك 2025" الذي سيُقام في لندن العام المقبل.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن القرار جاء مرتبطًا بشكل مباشر بالحرب على غزة، وأن المعرض لن يستقبل أي وفد رسمي من الحكومة الإسرائيلية.