الريال اليمني يتماسك في عدن بدعم من إجراءات البنك المركزي والفارق مع صنعاء يتسع

واصل الريال اليمني استقراره أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك بعد أن نجح البنك المركزي في تطبيق حزمة من الإجراءات المشددة التي تهدف للحد من المضاربة ودعم الاستقرار النقدي.

في مدينة عدن، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، بينما حافظ الريال السعودي على سعره عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.



وعلى النقيض، شهدت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقرارًا مختلفًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع.

أما سعر الريال السعودي، فاستقر عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.

الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار في عدن يأتي في ظل تباين كبير في أسعار الصرف بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، مما يعكس الفجوة الاقتصادية والإدارية المتزايدة بين الجانبين.