شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يحوّل نصف مليون ريال سعودي لتمويل الفوضى في عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "الأمناء" عن مصادر وصفتها بالخاصة أن القيادي الإخواني الشيخ حمود المخلافي قام بتحويل مبلغ قدره "500 ألف ريال سعودي " من الخارج إلى الداخل، كدفعة أولى لتمويل عمليات تستهدف إثارة الفوضى وتنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة عدن.





ووفقًا للمصادر، فإن الجماعات المرتبطة بالمخلافي، التي سبق أن حوّلت مدينة تعز من عاصمة مدنية وثقافية إلى ساحة للقتل والفوضى، تسعى اليوم عبر أدواتها إلى نقل هذا المشهد إلى الجنوب، بدعم من وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان تعمل على تضليل الرأي العام وصرف أنظار أبناء تعز عن قضاياهم الحقيقية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة الأمنية العليا الدكتور رشاد العليمي، يمتلك وثائق ومستندات رسمية تثبت واقعة التحويل المالي، وقد جرى مناقشة الأمر في اجتماع رفيع المستوى حضره وزراء الدفاع والداخلية ومسؤولو مكافحة الإرهاب ومحافظا عدن وتعز، إلى جانب قيادات أمنية مختصة.





وأكدت المصادر أن هناك ضغوطًا كبيرة تمارسها قيادات في حزب الإصلاح لعرقلة تسريب تفاصيل هذا المخطط، في محاولة لطمس الحقائق، وهو ما يثير مخاوف من أن الهدف الحقيقي يتمثل في زعزعة الاستقرار وإقحام تعز وعدن معًا في دوامة جديدة من الفوضى.