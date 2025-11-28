الاقتصاد

سعر سهم بالو ألتو (PANW) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 28-11-2025

2025-11-28 11:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks (PANW) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي المتواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد بذلك كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 193.10$، ليستهدف مستوى الدعم 172.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

