سعر سهم Applied Materials (AMAT) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 28-11-2025

مدد سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 242.50$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 242.50$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 266.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد