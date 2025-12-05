شكرا لبحثكم عن خبر عدن تحتضن مؤتمر عرض ورقة سياسات شبكة النساء العاملات في قطاع العدالة… منصة جديدة لدعم حضور المرأة في المؤسسات العدلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – الجمه 5 ديسمبر 2025م

احتضنت العاصمة عدن صباح يوم أمس الخميس فعاليات المؤتمر المخصّص لعرض ورقة سياسات شبكة النساء العاملات في قطاع العدالة، وذلك ضمن إطار مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية (ASF)، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

وجمع المؤتمر نخبة من القيادات القضائية والحقوقية وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عضوات الشبكة اللواتي يمثلن شريحة واسعة من العاملات في القطاع القانوني، بما في ذلك المساعدات القانونيات، والمحاميات، واللجان المجتمعية، والأخصائيات.

وخلال الافتتاح، رحّبت أستاذه صفاء رئيسة الشبكة بالحاضرين، مشيرة إلى أن رؤية الشبكة تستند إلى قناعة راسخة بأن تحقيق العدالة يتطلب حضوراً فاعلاً للمرأة داخل مؤسساتها. وأكدت أن إنشاء الشبكة جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز دور النساء في قطاع العدالة وتمكينهن من تجاوز التحديات المهنية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهن في القضاء والنيابة والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى.

كما استعرضت أبرز إنجازات عضوات الشبكة خلال الأعوام الماضية؛ إذ نجحن في عام 2024 في حل 576 قضية عبر الوساطة القانونية والمجتمعية، مما أسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات العدلية. وفي عام 2025، توسّع نشاط الشبكة ليشمل 1993 قضية في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، في دليل واضح على الدور المتنامي للمرأة في تعزيز السلم المجتمعي وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.

وتضمّن المؤتمر عرض ورقة العمل بعنوان:

"تعزيز مشاركة المرأة في قطاع العدالة – التحديات والفرص"

والتي تناولت واقع العاملات في القطاع العدلي، والتحديات التي يواجهنها، والحاجة إلى سياسات داعمة تعزز حضورهن في مواقع صنع القرار، وتوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

كما شهدت الجلسات مجموعة من المداخلات، أبرزها مداخلة الدكتورة سلوى بن بريك ممثلة وزارة العدل، التي أكدت الدور الجوهري للمساعدات القانونيات في تخفيف تراكم القضايا ضمن المحاكم والنيابات. كما قدّم ممثلو منظمات المجتمع المدني مداخلات ركزت على أهمية بناء شراكات فاعلة ومستدامة تدعم عمل الشبكة وتعزز ثقافة العدالة الجندرية.

وفي ختام المؤتمر، عبّر المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الشبكة كمنصة مهنية تساهم في تحسين جودة الخدمات القانونية، وتمكين النساء من لعب دور قيادي في جهود تطوير قطاع العدالة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع