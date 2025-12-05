بالصورة.. الفنانة أفراح عصام تفتح النار على مطربة شهيرة عقب نهاية حفل زفاف ريماز ميرغني: من عرفتك نحنا بنسجل في البرنامج وانتي في محاكم الآداب وقبلها المخدرات مع (….)  وتبقي فنانه شيك كيف وانتي مكفتة ومطرودة!!

فتحت الفنانة السودانية, الشابة أفراح عصام, النار على إحدى زميلاتها المطربات عقب نهاية حفل زفاف المطربة ريماز ميرغني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجمت أفرح الشعب, زميلتها التي تغنت في حفل زواج ريماز ميرغني, أمس الجمعة بالقاهرة. وكتبت المطربة الشابة تدوينة نارية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بعنوان: (الكبيرة المستجدة 2). وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت المطربة أفراح عصام: (الكبيرة المستجدة 2.. الذباب منو فينا وانا من عرفتك نحنا بنسجل في البرنامج وانتي في محاكم الآداب وقبلها المخدرات مع ( ) ، تبقي فنانه شيك كيف وانتي مكفته ومطروده وفارضه نفسك في بيوت الأعراس واخيرا نبذ بالمايك ياخي خليك مني انا إحترمي الزوله الماشه تغني ليها في اهم يوم في حياته دي ، لأنك ماذكيه انا دائما بخليك انتي في محل البادي وانا اكون رده فعل عشان اكشف أسلوبك لناس ، بدليل اني جيت باركته في مكان انتي موجوده فيهوه وانا ما اتفاديتك ولا حيحصل …انا لسه لا بديت ولا كتبت مشاكلك كتيره وصغراتك اكتر يا د( ) بالتفصيل الممل…أعمل حسابك مني الكارمه حقتي قويه جدااا من البوست الكتبتو ليك قبل الحرب بالشهر والدخلت فيك ما مرقت تاني منك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

