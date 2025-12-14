شكرا لبحثكم عن خبر أطراف اصطناعية «أبدية» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف علماء روس طريقة لصناعة أطراف اصطناعية فائقة المتانة توصف بأنها «أبدية»، وذلك باستخدام سبيكة متطورة تتكون من التيتانيوم والنيكل والنحاس والزركونيوم. وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف سيحسن جودة حياة عشرات الآلاف من الأشخاص، إذ تستبدل الأطراف الاصطناعية الحالية كل 10 سنوات، فيما ستدوم الأطراف الجديدة لفترة أطول بكثير، ولفتوا إلى أن السبيكة الجديدة قد تستخدم ليس فقط في الطب، بل أيضاً في مجال إنتاج الروبوتات.

