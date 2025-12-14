شكرا لقرائتكم خبر موسم الرياض في شتاء السعودية 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتب الرياض فصلاً جديداً في صناعة الترفيه هذا الشتاء، مع استضافة النسخة الأضخم من موسم الرياض بالتزامن مع برنامج "شتاء السعودية 2025"، ليشكلا معاً منصة استراتيجية تعزز مكانة المملكة في المنطقة كمحرك رئيسي لقطاعي الترفيه والسياحة، وترسخ حضور العاصمة كوجهة عالمية أولى خلال فصل الشتاء.

وتشهد نسخة هذا العام من موسم الرياض قفزة قياسية في الحجم والمحتوى والمشاركة المحلية، مع 11 منطقة ترفيهية رئيسية موزعة في أنحاء المدينة، و15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً ضخماً.

يعكس حجم المشاركة مستوى غير مسبوق من تمكين القطاع الخاص؛ إذ يشارك أكثر من 2100 شركة، 95% منها سعودية، من خلال ما يزيد على 4200 اتفاقية، في إشارة واضحة إلى توسع سلاسل الإمداد الترفيهي ونمو القدرات الوطنية.

ويمتد تأثير الموسم إلى ما هو أبعد من العاصمة، مع برنامج "شتاء السعودية 2025" الذي يقدم طيفاً واسعاً من التجارب في مختلف المناطق، من المواقع التاريخية في الدرعية والعلا، إلى الشواطئ البكر في البحر الأحمر، مروراً بالمدن الكبرى. وتشمل التجارب مغامرات الطبيعة، والجولات الثقافية، والمهرجانات المتخصصة، وتجارب الطعام المحلية والعالمية.

ويشهد برنامج "شتاء السعودية 2025" تحت شعار "حيّ الشتاء" زخماً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، وذلك بما يقدمه من تجارب نوعية تجمع بين الشاطئ والموسيقى والفنون والمأكولات العالمية، مدعوماً بباقة واسعة من العروض الحصرية التي تصل إلى أكثر من 600 عرض، وأكثر من 1200 منتج وتجربة سياحية صممت لتناسب العائلات ومحبي المغامرة.

ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

