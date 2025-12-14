شكرا لقرائتكم خبر في "المنتدى السعودي للإعلام 2026".. 3 إعلاميين بريطانيين يرسمون ملامح صحافة المواطن ودور الإعلام في التحولات الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقطب المنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، ثلاثة من أبرز الأسماء في الإعلام البريطاني، حيث يجمع توني غالاغر رئيس تحرير صحيفة تايمز اللندنية، وروهيت كاتشرو محرر شؤون الأمن العالمي في قناة ITV News، وكون كوفلين المحرر التنفيذي لشؤون الدفاع والخارجية في صحيفة The Daily Telegraph. وتمثل مشاركة هذا الثلاثي فرصة مهمة لاستكشاف التحديات المعاصرة، التي تواجه الصحافة العالمية، من صحافة المواطن إلى مكافحة التضليل، ووصولاً إلى دور الإعلام في قيادة التحولات الكبرى.

ويقود توني غالاغر منذ سبتمبر 2022 واحدة من أعرق الصحف البريطانية، هي صحيفة The Times، وبعد مسيرة حافلة شهدت توليه قيادة صحيفتي The Daily Telegraph و The Sun. خبرته الممتدة عبر عقود في الصحافة المطبوعة والرقمية؛ تجعله الصوت الأمثل لمناقشة ظاهرة صحافة المواطن في المنتدى السعودي للإعلام، وسيشارك غالاغر في جلسة "كيف تعيد صحافة المواطن تشكيل مشهد الأخبار؟"، حيث يستعرض التحول الذي أحدثه انتشار مفهوم المواطن الصحفي، والإيجابيات الملموسة لهذه الصحافة في تغطية الأحداث فورياً، وتوظيفها لخدمة الإعلام والمجتمع، إضافة إلى التحديات والمخاطر المتعلقة بالمصداقية والتضليل، وموقعه على رأس مؤسسة إعلامية عريقة يمنحه رؤية فريدة حول كيفية موازنة المعايير الصحفية التقليدية مع الواقع الجديد، الذي فرضته وسائل التواصل الاجتماعي.

روهيت كاتشرو، الذي نال لقب "الصحفي المتخصص للعام" من الجمعية الملكية للتلفزيون عام 2020، يجلب إلى المنتدى السعودي للإعلام خبرة ميدانية نادرة في تغطية النزاعات والشؤون الأمنية، وعمله كمحرر شؤون الأمن العالمي في قناة ITV News، وتجربته السابقة كمراسل في أفريقيا ومناطق النزاعات، تمنحه فهماً عميقاً لتحديات التحقق من المعلومات في بيئات شديدة التعقيد، وسيشارك كاتشرو في جلسة "كيف ينجو الإعلام من فخ الأخبار المضللة؟"، التي تستعرض الاستراتيجيات، التي تُمكِّن المؤسسات الإعلامية من النجاة من فخ الشائعات أثناء الأزمات وتدفق الأخبار في عصر المعلومات السريعة، وأدوات التحقق الرقمي لضمان المصداقية، وتعزيز ثقة الجمهور، وتقاريره المعمقة عن مكافحة الإرهاب والأمن القومي جعلت منه مرجعاً في كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة دون التضحية بالدقة.

وكون كوفلين، المؤلف والصحفي البريطاني الذي حقق كتابه "صدام: الحياة السرية" نجاحاً عالمياً وتصدر قائمة New York Times للأكثر مبيعاً، يمثل صوتاً مهماً في فهم النزاعات العالمية والشرق الأوسط، بصفته المحرر التنفيذي لشؤون الدفاع والخارجية في صحيفة The Daily Telegraph، وككاتب منتظم في Wall Street Journal وThe Spectator، يملك كوفلين خبرة استثنائية في تحليل التحولات الجيوسياسية الكبرى، ومشاركته في جلسة "حين يقود الإعلام التحولات الكبرى" في المنتدى السعودي للإعلام؛ تعكس قدرته على ربط السياقات التاريخية بالواقع المعاصر، وكتاباته عن الشرق الأوسط، بما في ذلك كتابه الأخير "الأسد: انتصار الطغيان" الصادر عام 2023، تؤكد عمق فهمه للمنطقة ودور الإعلام في تشكيل الوعي العام بتعقيداتها.

وتجمع مشاركة هذا الثلاثي البريطاني في المنتدى السعودي للإعلام بين خبرات متنوعة تمتد من غرف التحرير التقليدية إلى ميادين النزاعات، ومن الصحافة الاستقصائية إلى التحليل الاستراتيجي، ويعكس حضورهم الطابع الدولي للمنتدى وحرصه على استضافة أصوات مؤثرة قادرة على إثراء النقاش حول مستقبل الإعلام في عصر يشهد تحولات متسارعة، والجلسات التي سيقودونها تتناول قضايا محورية تواجه الصناعة الإعلامية عالمياً: من التعامل مع صحافة المواطن، إلى مكافحة المعلومات المضللة، ووصولاً إلى دور الإعلام كمحرك للتغيير المجتمعي والسياسي.