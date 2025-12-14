شكرا لبحثكم عن خبر الجمحي يناقش مع مدير مشاريع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى تدخلاتهم في القطاع الصحي بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الصحة

التقى الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025م، بمكتبه بالمكلا، المهندس عبدالرحيم حوري، المدير العام لمشروع الأشغال العامة بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، لمناقشة تدخلاتهم في القطاع الصحي بساحل حضرموت.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إضافة إلى تدخلات مشروع الأشغال العامة بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى في القطاع الصحي ، بمناطق تجمع وادي حجر ، ومناقشة خطة المشاريع خلال العام القادم الجديد 2026 م .

وبدوره، رحب الدكتور محمد صالح الجمحي بزيارة مدير مشروع الأشغال العامة، مؤكداً على حرص واهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي، محافظ محافظة حضرموت، ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، بتقديم التسهيلات اللازمة لمشروع الأشغال العامة ولكافة الشركاء والمانحين، للمساهمة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمرافق الصحية، وتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بساحل حضرموت، لما من شأنه خدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

من جهته، عبر المهندس عبدالرحيم حوري، المدير العام لمشروع الأشغال العامة، بشكره لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت على استقبالهم، موضحاً بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتدخلات مشروع الأشغال العامة في القطاع الصحي بمديريات ساحل حضرموت ومناطق تجمع مديرية حجر خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء: المهندس طاهر النعمي من مشروع الأشغال العامة بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى.