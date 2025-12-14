شكرا لبحثكم عن خبر بسرعة 8 آلاف ميل في الساعة.. ناسا تراقب كويكباً ضخماً يقترب من الأرض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وكالة ناسا أنها تتابع عن كثب كويكبا بحجم حافلة يحمل اسم "2025 XF1"، حيث يندفع نحو مسار قريب من الأرض هذا الأسبوع بسرعة تقارب 8 آلاف ميل في الساعة. ورغم أنه سيقترب لمسافة تُقدَّر بنحو 195 ألف ميل من كوكبنا يوم السبت 13 ديسمبر 2025 – أي ما يعادل 80% من المسافة بين الأرض والقمر، تؤكد الوكالة أن الكويكب لا يشكل أي تهديد اصطدام.

ويُصنّف "2025 XF1" ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض التي يراقبها مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لناسا. وتأتي هذه المراقبة في إطار جهود الوكالة المستمرة لتتبع الصخور الفضائية وضمان ثبات مداراتها، خاصةً تلك التي تمر بشكل دوري بالقرب من كوكبنا.

قلق متجدد من الأجسام القريبة من الأرض

رغم عدم خطورة مرور الكويكب الحالي، إلا أنه يعيد تسليط الضوء على ملف الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) وما قد تحمله من مخاطر مستقبلية. فبعد يوم واحد فقط من هذا الاقتراب، من المتوقع أن يمر كويكب آخر مشابه بالحجم يُعرف باسم "2025 XK1" على مسافة 624 ألف ميل من الأرض، في تأكيد على تكرار مثل هذه الزيارات الفضائية.

أهمية هذه المتابعات

توفّر الكويكبات، وهي بقايا أولى مراحل تكوّن النظام الشمسي، معلومات ثمينة للعلماء حول تاريخ المجموعة الشمسية، إضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز قدرات الدفاع الكوكبي. فالكشف المبكر عن أي جسم قد يشكل خطرًا يمنح العلماء فرصة لتقييمه واتخاذ إجراءات محتملة لتغيير مساره إذا لزم الأمر.

تعتمد ناسا على منظومة واسعة من التلسكوبات الأرضية والمراصد الفضائية والرادارات لرصد هذه الأجسام. كما يعمل مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي (PDCO) بالتعاون مع شركاء دوليين لتبادل البيانات التي تُمكّن من التنبؤ الدقيق بمسارات الكويكبات وتقييم مخاطرها المستقبلية.

وبينما لا يُتوقع أن يشكل الكويكب "2025 XF1" أي تهديد للأرض، تظل هذه المتابعات تذكيرًا بأهمية تطوير تقنيات رصد الأجسام القريبة من الأرض والاستعداد لأي سيناريو محتمل.