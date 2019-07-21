شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن مصرع مدير الأمن السياسي .. (تفاصيل + صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 12 من مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم مدير الأمن السياسي بمحافظة عمران المعين من المليشيات في اشتباكات مع متحوثين مع الجماعة في مديرية ريدة (50كم - شمال مدينة عمران).

أكدت مصادر محلية في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران أن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم في مدينة ريدة بين حوثيين من مديرية حرف سفيان وحوثيين من قبيلة الغولة مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وقالت المصادر ان عشرة قتلا سقطوا واكثر من عشرين جريح من حوثيي مديرية حرف سفيان فيما سقط قتيل وجريح واحد فقط من حوثيي قبيلة الغولة بعد تهجم حوثيي سفيان على احد افراد قبيلة الغولة في ريدة.

وأضافت المصادر أن الحوثي مجاهد قشيرة الغولي قام قبل فترة بقتل حوثي اخر بسبب توزيع السلال الغذائية ويوم امس قامت عصابة مدير أمن ريدة أبو مجاهد الجيش بملاحقة قشيرة فقام بقتل اثنين من عصابة مدير الأمن واختفى.

فيما صباح اليوم قامت مجموعة من حوثيي حرف سفيان بمحاصرة بيت قشيرة فوافق قشيرة بالاستسلام لكن بشرط ان يسلم نفسه للشيخ الشتوي وهو مدير الأمن السياسي للمليشيات في المحافظة وأحد مشرفي الحوثي البارزين وأحد مشائخ حرف سفيان فلما جاء الشتوي للوساطة قام قشيرة بقتله على الفور وقتل 9 اخرين على يد قشيرة.

وذكرت المصادر ان حوثيي سفيان قاموا بقتل مجاهد قشيرة الغولي والتمثيل بجثته وجرح اخر بعد ان نفدت ذخيرة قشيرة وقاموا باحراق منزل مواطن يدعى العدادي الذي قام قشيرة بالهروب اليه بعد الاشتباكات وجرح صاحب المنزل.

ويتم الان الاستعداد لتفجير منزل مجاهد قشيرة وحالة استياء وغضب واسعتين في اوساط قبيلة الغولة بسبب تعصب حوثيي سفيان على احد افراد قبيلتهم. حسب المصادر