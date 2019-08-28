شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يعلنون انتهاء الحرب ويزفون هذه البشرى السارة لكل اليمنيين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3495790بشر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيين) وعضو وفدهم للمشاورات السياسية، عبد الملك العجري، اليمنيين بقرب إنتهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة خمس سنوات.

وكتب العجري تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها” بدء العد التنازلي لانتهاء العدوان”.

وجاءت تغريدة العجري بعد تسريبات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن أمريكا تسعى لفتح حوار مباشر مع حركة أنصار الله (الحوثيين) لإنهاء الحرب.

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