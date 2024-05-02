هزة أرضية بقوة 5,1 درجة وقعت قبالة الساحل الشرقي لتايوان

أعلنت الإدارة المركزيّة للأرصاد الجوّيّة في ​تايوان​، وقوع ​هزة أرضية​ قوّتها 5,1 درجة، قبالة السّاحل الشّرقي للبلاد، موضحةً أنّ مركز الهزّة كان يقع في البحر، على بُعد 44 كيلومترًا جنوب شرق قاعة مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة)، على عمق 11,7 كلم. ولا توجد معلومات حتّى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

يُذكر أنّ تايوان تعرّضت في الثّالث من نيسان الماضي، لأعنف زلزال خلال 25 عامًا، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان بهزّات بقوّة 7,2 درجة وقعت في مقاطعة هوالين. ووفقًا لأحدث البيانات، فقد قُتل 18 شخصًا وأُصيب أكثر من ألف ومئة آخرين.