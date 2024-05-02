عبداللهيان رحب بمواصلة الحوار بين إيران وأوروبا لتعزيز التعاون: لضرورة إنهاء الإبادة في غزة

أكّد وزير الخارجيّة ال​إيران​يّة ​حسين أمير عبداللهيان​، "ضرورة إنهاء الإبادة الجماعيّة وجرائم الكيان الإسرائيلي في الحرب على ​غزة​ في أسرع وقت ممكن"، مشدّدًا على "التّحرّك الإقليمي والدّولي الجاد مع الدّور الحقيقي للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار آمال ​الشعب الفلسطيني​ ومطالبه المشروعة".

وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​، إلى "الدّور البنّاء الّذي يقوم به ​الحرس الثوري الإيراني​ في المساهمة في استقرار الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب"، داعيًا إلى "اهتمام ​الاتحاد الأوروبي​ باحترام القوّات المسلّحة الإيرانيّة في إطار القانون الدولي".

ووصف عبداللهيان الرّدّ الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على السّفارة الإيرانيّة في دمشق، بأنّه "جزء من الدّفاع المشروع".

ورحّب بـ"مواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإيران، من أجل تعزيز التّعاون الثّنائي"، مذكّرًا بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابيّة الّتي اتّخذتها ايران في دبلوماسيّة رفع العقوبات". ولفت إلى أنّ "التّعاون بين ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ وإيران يمضي في الطريق الصّحيح، ونرحب بزيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران".