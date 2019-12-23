شكرا لمتابعة خبر عن الزبيدي يرفع الرأية البيضاء ويعلنها صريحة مدوية..الامارات خذلتنا في احرج اللحظات ورفضت دفع مرتبات الحزام الامني والانفصال صار من سابع المستحيلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي يرفع الرأية البيضاء ويعلنها صريحة مدوية..الامارات خذلتنا في احرج اللحظات ورفضت دفع مرتبات الحزام الامني والانفصال صار من سابع المستحيلات 2019/12/22 الساعة 10:00 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يرفع الرأية البيضاء ويعلنها صريحة مدوية..الامارات خذلتنا في احرج اللحظات ورفضت دفع مرتبات الحزام الامني والانفصال صار من سابع المستحيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.