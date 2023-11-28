جوانا ملاح تطرح قصيدة "أنا عربية"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح قصيدة "أنا عربية" بطريقة مصورة، وبمرافقة موسيقية من تأليف الموسيقي جهاد عقل.

الفيديو كليب اخرجه بيار جامو ويتضمن مشاهد تعبيرية بالكلمة والصورة عن الواقع الأليم الذي تعيشه فلسـ طين وغ ز ة على وجه الخصوص.

وكانت جوانا قد طرحت منذ بضعة أشهر فيديو كليب جديد لأغنيتها "أصعب قرار"، التي حققت نجاحاً كبيراً في التسعينيات، وذلك عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان سليم سلامة وتوزيع الموسيقار هاني شنودة.

والفيديو كليب إخراج أدونيس الخطيب الذي يتعاون معها لأول مرة.

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